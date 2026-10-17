A cinquant’anni dalla scomparsa di Barore Sassu, uno dei poeti più illustri e amati del panorama delle gare poetiche sarde, il suo paese natale si prepara a rendergli omaggio. L’amministrazione comunale e la casa editrice Domus de Janas, con il patrocinio della Regione Sardegna, organizzano oggi, sabato 17 ottobre a Banari, l’evento “Ammentende a tiu Barore Sassu”, un pomeriggio interamente dedicato al ricordo del grande poeta improvvisatore banarese. L'appuntamento è fissato per le ore 17.30, nel centro polivalente di via Lamarmora, situato nei locali delle ex scuole medie. Nato a Banari nel 1891, Barore Sassu ha segnato la storia della poesia improvvisata grazie a una fantasia straordinaria e a una rigorosa perfezione metrica dei versi, doti che lo resero amatissimo dal pubblico e che ancora oggi fanno vivere nella memoria degli appassionati le sue uscite formidabili. Con una spiccata predilezione per i temi giocosi, ma al tempo stesso capace di argomentare e difendere con forza quelli più seri, Sassu conobbe la dura vita di trincea della Prima Guerra mondiale e, a soli venti anni, venne fatto prigioniero. Terminato il conflitto, fece ritorno in Sardegna per dedicarsi alla poesia estemporanea, debuttando nei palchi nel 1919 e guadagnandosi rapidamente una larghissima fama in tutte le piazze dell'isola. Quando la Chiesa impose l'ostracismo e la proibizione delle gare in pubblico, il poeta aveva circa quarant'anni e si trovava all'apice della sua attività di improvvisatore, subendo le conseguenze di questo stop in modo certamente maggiore rispetto ad altri. Barore Sassu si è spento nel suo paese natale nel 1976. La manifestazione, il cui moderatore sarà Mauro Piredda, prenderà il via alle 17.30 con un momento di approfondimento culturale e storico. Nel centro polivalente si terrà infatti un convegno che vedrà la partecipazione dell'etnomusicologo Bustianu Pilosu, del giornalista Piersandro Pillonca e dell'esperto di poesia sarda Cosimo Capra, i quali tracceranno un ritratto approfondito della figura e dell'eredità artistica del poeta. A seguire, la figura di Barore Sassu sarà celebrata attraverso la sua stessa arte con “s’ammentu cantadu”, il ricordo cantato affidato ad alcuni tra i più importanti poeti estemporanei del panorama sardo. A partire dalle 19 si esibiranno Brunu Agus, Zosepe Porcu, Diegu Porcu, Dionisi Bitti, Tore Senes, Barore Iscanu, Badore Ladu, Nigola Farina e Lisandru Arca, le cui voci saranno accompagnate dal tenore de Orgòsolo.

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