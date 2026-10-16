La vita e l’opera di Edina Altara, dalla Sassari dei primi del Novecento al mondo dell’illustrazione, della moda, delle arti applicate e del design italiano, rivivono in “Edina”, mediometraggio che sarà proiettato giovedì 22 e venerdì 23 ottobre al Teatro Civico di Sassari (doppio spettacolo, alle 11 per le scuole e alle 20).

Il progetto ideato da Federico Spano e Salvatore Corazza è stato realizzato grazie al supporto dall’associazione culturale Mousikè di Sassari, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sassari – Assessorato alla Cultura. Il produttore esecutivo è Salvatore Corazza, le musiche sono di Flavio Ibba e il montaggio è firmato da Andrea Corazza.

Il docu-film ricostruisce il percorso umano e artistico di Edina Altara attraverso testimonianze, documenti storici, fotografie, filmati inediti e d’epoca e ricostruzioni, restituendo una figura di donna dalla creatività libera e difficile da racchiudere in una sola disciplina, oggi al centro di una riscoperta critica che ne sta restituendo pienamente il ruolo nella cultura artistica italiana del Novecento.

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