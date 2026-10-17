Al Bflat di Cagliari il trio di Pannozzo, Stadwijk e FerroneSabato sul palco del jazz club, la formazione con il premio Grammy alla batteria
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Uno speciale appuntamento con una formazione di spicco, che porta in scena l'eleganza e l'energia del grande jazz: e la settimana del Bflat di Cagliari si conclude questa domenica alle 19, con il trio formato da Davide Pannozzo (voce e chitarra), Etienne Stadwijk (piano, tastiere e sintetizzatore) e il premio Grammy Steve Ferrone (batteria) sul palco del jazz club di via del Pozzetto 9, per un live che porta insieme tre personalità uniche in un sound ricco e coeso.
Una serata che vede il talentuoso Pannozzo affiancato dall'esperta sensibilità di Stadwijk e dalla straordinaria esperienza di Ferrone: la presenza dell'artista di fama planetaria rende infatti ancor più speciale l'occasione, proprio grazie alla capacità di Ferrone di trasformare ogni composizione grazie al suo tocco groovy e trascinante, che unite alla precisione e alla maturità musicale – costruite in una carriera lunga decenni, in cima alla scena jazz internazionale – lo rendono un ammirato batterista dalle rare doti.
Nella travolgente dimensione dal vivo, il terzetto porta insieme le comuni influenze blues, soul, jazz e world music in un unico concentrato di notevole forza espressiva, restituendo il sound che emerge per ora dai pochi singoli disponibili, tra cui l'ultimo "The Subway Song", uscito quest'anno e candidato a ben cinque categorie dei Grammy Awards. Ritmo, improvvisazione e momenti di grande intensità vanno essere gli elementi dominanti di quest'occasione, unica per tutti gli amanti del genere.