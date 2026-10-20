A Quartu “La Maschera, sentimenti e pulsioni attraverso l’arte”All’ex convento dei Cappuccini esposizione e inrtattenimento musicale
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Partirà il 22 ottobre l'evento "La Maschera-sentimenti e pulsioni attraverso l'arte”.
Curata da Spazio Onirica per Marenostrum, all’ex Convento dei Cappuccini di Quartu, la manifestazione coniuga l'esposizione di alcuni artisti scelti contemporanei a tre mini appuntamenti musicali ben distinti.
Gli artisti messi in dialogo in questa storica location saranno sia contemporanei sardi che maestri d'oltremare, come ad esempio l'eclettico Federico Bramati.
Tra i sardi figurano Marco Vigo, Giacomo Mereu, Archimede Scarpa, Sandro Giordano, Golgota.
Il 25 ottobre l’ intermezzo musicale vedrà protagonista Mark Grace, cantautore canadese d'adozione italiana. L’appuntamento del 23 ottobre pomeriggio sarà una piccola chorus experience.
Il 26 la mostra sarà invece luogo di una ”tavola rotonda” degli artisti che risponderanno alle domande del pubblico moderate dai curatori. Le opere saranno in esposizione visitabile dal vernissage tutti i giorni fino al 26.
(Unioneonline)