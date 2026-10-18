Con l’autunno crollano i voli: nell’Isola -78% di collegamentiGli aeroporti dell’Isola si “spengono” e la destagionalizzazione del turismo resta incompiuta: Cagliari -65%, Alghero -80% a Olbia addirittura -89,5%
Meno 89,5% di collegamenti a Olbia, -80% ad Alghero, -65,1% a Cagliari. Aeroporti a gestione privata i primi due, a guida pubblica il terzo. È questo il trend negli scali dell’Isola nella stagione autunnale, quando l’offerta sole&mare si ferma, con le compagnie che da fine mese faranno crollare l’offerta complessiva di voli da e per gli scali sardi del 78%.
La destagionalizzazione resta insomma un’incompiuta. Ma l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu vede comunque il bicchiere mezzo pieno: «A Cagliari più voli rispetto all’inverno 2025».
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