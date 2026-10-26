Sono in corso a Sinnai i lavori, attesissimi, per il rifacimento della carreggiata della via Sant’Elena, fra le più importanti e trafficate della periferia. Il progetto è stato finanziato dalla Regione con 500mila euro: la strada è stata chiusa per un tratto al traffico dove sono già entrate in azione le ruspe. L'opera interessa uno dei principali assi di collegamento tra l’abitato e la circonvallazione comunale Nord che, dalla Conad, porta a Bellavista, nel quartiere di Sant’Isidoro. Una strada strategica, come detto, per la mobilità quotidiana dei residenti, per l’accesso alle campagne e non solo.

Il progetto prevede il rifacimento integrale della carreggiata, comprensivo della ricostruzione del sottofondo, dei sottoservizi, del nuovo manto bituminoso e della nuova segnaletica. Prevede anche la realizzazione dei marciapiedi e la predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica, che sarà completato con un successivo intervento.

I lavori che saranno realizzati a lotti per limitare al massimo i disagi, dovrebbero essere realizzati in sei mesi. Era da anni che si sollecitava la realizzazione dell’opera col manto bituminoso ridotto i pessime condizioni con buche e tagli trasversali. Da qui lo studio del progetto, l’intervento finanziario della Regione, l’appalto e l’inizio dei lavori. Emessa anche una ordinanza sindacale sul traffico, visto che sulla via Sant’Elena insistono anche aziende agricole e altre attività imprenditoriali.

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