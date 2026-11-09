Natale in città, la Giunta  vara il progetto 

La Giunta Sanna ha approvato il progetto “Natale a Oristano 2026 – Viaggio nel regno dello Schiaccianoci”, presentato dalla Fondazione Oristano, che accompagnerà le festività da sabato 28 al 6 gennaio 2027. Con una spesa di 210mila euro verrà trasformato il centro storico «in un grande scenario natalizio ispirato alla celebre fiaba dello Schiaccianoci, con un calendario di appuntamenti e iniziative dedicate alle famiglie, ai bambini e ai visitatori. L'inaugurazione è prevista per sabato 28 con la “Festa delle luci”», si legge in una nota del Comune.

«Vogliamo che il Natale diventi un'occasione per vivere pienamente la nostra città, riscoprirne i luoghi più suggestivi e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità», sottolinea il sindaco, Massimiliano Sanna. «La dimensione culturale è il cuore di questo progetto – osserva l'assessore alla Cultura, Simone Prevete – Lo Schiaccianoci sarà il filo conduttore di un percorso che mette in relazione fantasia e magia della tradizione natalizia con il patrimonio storico, artistico e monumentale di Oristano».

«Il Natale rappresenta un momento importante anche per il tessuto economico cittadino – aggiunge l'assessora alle Attività produttive, Valentina de Seneen – Le iniziative programmate possono contribuire ad aumentare la frequentazione delle piazze e delle vie commerciali».

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