Oggi la ripresa degli allenamenti: out anche i sei nazionali 

A tre giorni dalla vittoria contro il Frosinone, il Cagliari comincia oggi il lungo avvicinamento alla trasferta di Como del prossimo 21 novembre. Questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini, con un gruppo inevitabilmente dimezzato visti i nove infortunati e i sei convocati in nazionale: Joseph Liteta con lo Zambia, Paul Mendy con il Senegal (prima chiamata), Juan Rodríguez con l’Uruguay, Alessandro Romano con l’Italia, Alen Sherri con l’Albania e Yukinari Sugawara con il Giappone.

Le assenze multiple obbligheranno il tecnico Fabio Pisacane a integrare la rosa con diversi elementi presi “in prestito” dalla squadra Primavera, visto che anche la formazione di Gallego (sconfitta domenica 0-1 dalla Lazio) è a sua volta ferma per la sosta. E proprio dall’Under 20 provenivano due giocatori impiegati sabato, il laterale Nicola Grandu (titolare, in campo fino al 78’) e l’attaccante Alessandro Sugamele (subentrato al 28’ per l’infortunato Trepy, aveva già giocato a settembre contro il Lecce), mentre era in panchina il difensore Márton Prettenhoffer convocato per la prima volta con i grandi.

Il Cagliari si allenerà a ranghi ridotti per tutta la settimana, poi dalla prossima inizierà a ritrovare i nazionali una volta finiti i loro impegni: per Rodríguez e Sugawara, visti i viaggi intercontinentali, sarà una corsa contro il tempo per Como dato che chiuderanno martedì prossimo. Possibile l’organizzazione di un’amichevole, come fatto nella precedente sosta quando i rossoblù avevano sfidato il Rayo Vallecano in Spagna.

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