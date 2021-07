Nella notte italiana è arrivata da Tokyo la prima grande delusione con Gabriele Detti che nella finale dei 400 stile libero è arrivato solo sesto. La medaglia d’oro è andata al tunisino Ahmed Hafnaoui con 3'43'' 36. “Un’occasione sprecata – ha detto il nuotatore azzurro – non lo definirei un flop ma con il tempo di vittoria si poteva tranquillamente fare. Non cerco scusanti – ha aggiunto – ma questo è stato un anno davvero strano”.

Altri due italiani, Alberto Razzetti e Ilaria Cusinato gareggiavano alle finali dei 400 misti ma hanno chiuso all’ottavo e all’ultimo posto.

Ottima prestazione invece per Niccolò Martinenghi nei 100 rana: il suo record italiano (58"28) gli è valso il terzo tempo assoluto delle finali e ora aumentano le speranze di una medaglia (quella d'oro pare nelle mani di Peaty).

Buon esordio per la pallanuoto con il Settebello che ha avuto vita facile contro il Sudafrica (sconfitto per 21-2), mentre il prossimo test, certamente più impegnativo, sarà contro la Grecia.

Inattesa soddisfazione azzurra l'ha regalata però il tennis, dove, a sorpresa, Camila Giorgi (attualmente la numero 58 al mondo) ha rifilato un secco 6-3 6-2 alla statunitense Brady (16esima al mondo). Ha invece rinunciato al torneo di singolare maschile Andy Murray.

Per il canottaggio è in finale il quattro di coppia femminile composto da Valentina Isetti, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi. L'Italia non si qualificava a questa finale da Los Angeles '84.

Mentre dopo il passaggio ai quarti di finale, conquistato contro la Gran Bretagna, ora la squadra donne di tiro con l'arco dovrà vedersela con la fortissima Corea del Sud. Nelle ultime ore, è cominciata anche una delle gare più attese dagli italiani, quella del fioretto femminile: l'Italia ha qualificato al secondo turno Arianna Errigo e Alice Volpi, già eliminata Martina Batini.

Peggio hanno fatto gli uomini della spada, con il solo Andrea Santarelli ancora in corsa, mentre Daniele Garozzo e Marco Fichera sono già fuori. Nel judo, infine, ai quarti di finale Marco Lombardo (66 kg), in finale Odette Giuffrida (52).

