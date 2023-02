È di Guanyu Zhou il miglior tempo della seconda giornata di test del Bahrain. Il cinese dell'Alfa Romeo ha girato in 1:31.610, 40 millesimi meglio di Max Verstappen che ha concluso oggi la sua pre-season.

Domani infatti sarà in pista solamente il compagno di squadra, Sergio Perez. L'olandese a sua volta ha preceduto Fernando Alonso su Aston Martin. Quarto tempo per il rookie Nyck de Vries con AlphaTauri, davanti alla Haas di Nico Hulkenberg. La prima Ferrari in classifica è quella di Carlos Sainz, sesto davanti al debuttante Logan Sargeant, al volante della Williams. Ottavo tempo per Charles Leclerc e a chiudere la top 10 della classifica, la McLaren del rookie Oscar Piastri e l'Alpine di Pierre Gasly.

Giornata opaca invece per le Mercedes: tredicesimo Russell, costretto al rientro ai box per uno stop alla W14 mentre Lewis Hamilton non ha fatto meglio della quindicesima posizione. Zhou ha tolto la miglior prestazione di giornata a Verstappen per soli 40 millesimi, girando però con due mescole di vantaggio rispetto ai top team. L'olandese della Red Bull, che tornerà in pista tra una settimana direttamente per le prove libere del Gran Premio del Bahrain, ha impressionato per velocità pura sul giro secco ma soprattutto per costanza di rendimento e gestione degli pneumatici sul passo gara con tanta benzina a bordo. È una Ferrari in crescita quella vista in pista oggi. Nella seconda giornata di test la SF-23 ha completato ulteriori 138 giri, pari a 747 chilometri, con Carlos Sainz e Charles Leclerc che si sono alternati alla guida della monoposto. Come ieri, anche questa mattina è sceso in pista per primo Carlos Sainz.

Lo spagnolo si è concentrato sul long run, accusando però un calo di prestazione in alcuni passaggi dopo un buon ritmo iniziale. Sainz ha completato 70 giri, chiudendo la mattina al comando con il crono di 1:32.486, diventato successivamente il sesto complessivo di giornata. Nel pomeriggio la Ferrari è passata nelle mani di Leclerc, che ha percorso 68 giri, ha chiuso la sessione con l'ottavo miglior crono di giornata. Anche il monegasco si è concentrato sulla simulazione gara con ottimi risultati con gomma bianca C1 che verrà utilizzata anche il prossimo weekend nel primo GP stagionale. Il monegasco è sceso in pista con una SF23 più bilanciata e sicura rispetto a quella guidata ieri, con una prestazione positiva che fa ben sperare. «Abbiamo effettuato diverse prove oggi, focalizzandoci sul set-up e portando a casa un bel po' di lavoro, anche se è presto per dare qualsiasi giudizio - le parole di Leclerc -. È stato buono poter completare ancora parecchi giri e continueremo a spingere nell'analisi dei dati in vista dell'ultima giornata di test che ci attende domani».

Soddisfatto anche Sainz: «Un'altra buona giornata, nella quale siamo stati ancora una volta affidabili e abbiamo potuto provare tutte le regolazioni di assetto programmate - le parole dello spagnolo -. Stiamo approfondendo la conoscenza della vettura identificando le aree nelle quali possiamo trovare prestazione. Domani ci attende un'altra sessione da sfruttare per essere preparati al meglio per la settimana prossima».

Domani è in programma la terza e ultima giornata di test sul circuito del Bahrain.

