Sono Antonello Marrosu e Serena Cimino i vincitori del torneo provinciale Tc Alghero di Quarta categoria disputato sui campi in green set dell’impianto di Maria Pia, nella cittadina del corallo. Un appuntamento a cui, in dieci giorni di gare dirette dal giudice arbitro Giuseppe Calise, hanno preso parte 71 tra tennisti e tenniste.

Nel tabellone maschile, Antonello Marrosu è stato profeta in patria. Il portacolori del Tc Alghero, dopo aver eliminato in semifinale la testa di serie numero 4, Riccardo Deliperi del Torres Tennis, con il punteggio di 6-3, 6-4, si è aggiudicato la finale battendo 6-4, 7-5 un altro portacolori del Tc Alghero, Lorenzo Marras. Terza testa di serie, Marras era arrivato in finale dopo aver firmato un 7-5, 6-3 nella semifinale giocata contro il numero 2 del seeding Davide Soro, tesserato del Torres Tennis.

Anche il torneo femminile ha visto andare in scena una finale tutta algherese, in cui a darsi battaglia sono state le prime due teste di serie del seeding. Serena Cimino, dopo aver sconfitto 6-4, 6-4 l’algherese Laura Cilliano in semifinale, ha poi battuto 6-4, 6-1 in finale la compagna di circolo Chiara Lovotti, che in precedenza, nella combattuta semifinale contro Laura Lai del Cus Sassari, si era imposta 2-6, 6-0, 10-8.

