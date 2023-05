"Sono passati quasi 8 anni da quando ci invitaste in udienza, il ricordo è ancora vivo. Ma oggi, come allora, siamo ancora emozionati". Comincia così il discorso del presidente della Fitp, Angelo Binaghi, in occasione dell'udienza della federazione in Vaticano con Papa Francesco. "In questi 8 anni la nostra comunità è diventata più grande, arricchita anche del padel, tanto diffuso anche nella sua amata argentina - ha proseguito - E il padel è un po' una metafora della vita, allenando la resilienza e la capacità di adattamento".

Poi ancora: "Di fronte a lei c'è il nostro mondo del tennis, del padel, due rappresentanze di squash e tennis tavolo, poi i nostri allievi, gli insegnanti, i dirigenti italiani e stranieri e grandi campioni. Tutti dimostrano l'universalità dello sport e i valori umani che esso rappresenta come il rispetto delle regole o l'amicizia nei confronti di chi è diverso o avversario. Sono valori che rendono gli sportivi delle persone spiritualmente sane".

Binaghi conclude donando al Papa una racchetta di padel. "Apprezziamo la sua semplicità nel parlare alla nostra anima - ha concluso - E' per questo che vorrei a nome di tutti, farle un piccolo dono, una racchetta da Padel. Farle questo dono è la speranza che un giorno la possa provare con uno dei nostri ragazzi perché a padel si gioca solo in doppio".

