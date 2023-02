Prestigiosa affermazione per il Tennis Club Ghilarza che nella finale giocata al circolo Quattromori di Quartu, si è aggiudicato il titolo di campione regionale Under 12-14 del torneo invernale misto. Guidati dal capitano e maestro Mirko Usai i ragazzi campioni regionali sono: Azzurra e Rocco Pecchia, Enrica Meloni Francesco Sulis, Michele Faedda, Eduard Draghiciu.

Grande soddisfazione per questo importante traguardo da parte di tutti i componenti del circolo tennis ghilarzese con in testa il presidente Sebastiano Caddeo, per la crescita costante dei ragazzi appartenenti a tutte le categorie che hanno portato il TC Ghilarza a ottenere affermazioni sempre più importanti.

