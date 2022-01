Si torna in campo per la 21esima giornata di Serie A. Questa settimana tutte le partite in programma si giocano, rinviate causa Covid Torino-Fiorentina e Cagliari-Bologna, che comunque si disputano tra lunedì e martedì.

Ecco il quadro delle partite con risultati e marcatori.

Domenica

Venezia-Milan 0-3 (Ibrahimovic, Hernandez, Hernandez su rig.)

Empoli-Sassuolo 1-5 (Berardi su rig., Henderson, Raspadori, Scamacca, Raspadori, Scamacca)

Napoli-Sampdoria 1-0 (Petagna)

Udinese-Atalanta 2-6 (Pasalic, Muriel, Malinovsky, Molina, Muriel, Beto, Maehle, Pessina)

Genoa-Spezia 0-1 (Bastoni)

Roma-Juventus

Inter-Lazio

Verona-Salernitana

Lunedì

Torino-Fiorentina

Martedì

Cagliari-Bologna

