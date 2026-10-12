Torres, rendimento doppio rispetto alla scorsa stagione scorsaBuon inizio per i sassaresi, ma adesso il calendario propone avversarie più quotate
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Nel campionato scorso ci sono volute 20 partite per raccogliere 15. Nella stagione attuale alla Torres ne sono bastate appena 9. Dal penultimo al quinto posto è quasi una rivoluzione copernicana. Certo è che la squadra sassarese quest'anno sembra avere le carte in regola non solo per salvarsi ma anche per disputare i playoff, seppure non da posizioni da podio, visto che lo Spezia è già in fuga con 25 punti e il Ravenna lo segue a 20.
Adesso però il calendario propone avversarie d'alta quota, a cominciare dal match di sabato sul campo della Reggiana formazione che insegue a una lunghezza ma deve recuperare almeno 20 minuti della gara che stava perdendo col Pineto 2-0 sospesa per impraticabilità del campo.
Dopo di che i rossoblù dovranno affrontare in casa il Guidonia Montecelio, la trasferta di Pescara, e dopo il match abbordabile contro il Latina, le avversarie saranno Perugia, Spezia, Ravenna e Gubbio. Ai primi di dicembre si capirà quale può essere la collocazione della Torres in questa stagione iniziata decisamente bene anche se non in maniera trascinante come due e tre anni fa.