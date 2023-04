Per la terza volta in questa stagione calcistica salta il tecnico del Benevento. Infatti Roberto Stellone si è dimesso al termine della partita persa oggi in casa contro la Spal.

L'ex attaccante del Napoli era subentrato all'inizio di febbraio a Fabio Cannavaro, che a sua volta, il 22 settembre dell'anno scorso, aveva preso il posto dell'esonerato Fabio Caserta.

«Abbiamo fallito l'appuntamento più importante della stagione ma sento di aver dato il massimo - le parole di Stellone nel dopopartita -. Ero venuto con tanto entusiasmo in una piazza importante, ringrazio e chiedo scusa al presidente e ai tifosi, ai giocatori e allo staff ma non siamo riusciti a portare miglioramenti. Se dopo nove partite ne abbiamo vinta solo una vuol dire che qualcosa non andava. Non ho la testa giusta per proseguire, non serve parlare di altro».

© Riproduzione riservata