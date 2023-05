Penultima giornata di campionato e tanti verdetti da definire, tra le squadre che accederanno ai playoff e chi, invece, dovrà affrontare lo spareggio per salvarsi. Giocano tutte alle 14, in contemporanea, tranne la sfida tra le due squadre già promosse in Serie A, Frosinone-Genoa, in campo alle 16.15. Ecco il programma completo, con le designazioni arbitrali tra parentesi.

14.00 Ascoli-Cosenza (Colombo)

14.00 Bari-Reggina (Minelli)

14.00 Benevento-Modena (Ghersini)

14.00 Brescia-Pisa (Aureliano)

14.00 Cagliari-Palermo (Valeri)

14.00 Como-Ternana (Gariglio)

14.00 Spal-Parma (Irrati)

14.00 Sudtirol-Cittadella (Serra)

14.00 Venezia-Perugia (Maggioni)

16.15 Frosinone-Genoa (Miele)

Classifica

Frosinone 74, Genoa 70, Bari 62, Sudtirol 57, Parma 54, Cagliari 54, Palermo 48, Reggina 47 (-5), Pisa 46, Venezia 46, Ascoli 46, Modena 45, Como 43, Ternana 43, Cittadella 41, Cosenza 39, Brescia 38, Perugia 36, Spal 35, Benevento 32.

