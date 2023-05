Festa solo rimandata per il Napoli, che si appresta a festeggiare il terzo scudetto della sua storia nel turno infrasettimanale, l’ultimo di questo campionato. Gli azzurri scenderanno in campo a Udine nel posticipo del giovedì, con due risultati su tre a disposizione. Il tricolore non è arrivato prima per la vittoria della Lazio sul Sassuolo. L’Inter dilaga a Verona (0-6) il Milan stenta con la Cremonese: 1-1 a San Siro. Intanto la Juve ha battuto il Lecce, la Samp perde in casa col Toro e ha un piede in B. Perde anche lo Spezia di Semplici. Ecco il programma completo della trentatreesima giornata:

Mercoledì

Atalanta-Spezia (18’ Gyasi, 32’ de Roon, 48’ Zappacosta, 54’ Muriel)

Juventus-Lecce 2-1 (15’ Paredes, 37’ Ceesay su rigore, 40’ Vlahovic))

Salernitana-Fiorentina 3-3 (10’ Dia, 36’ Gonzalez, 59’ Dia, 71’ Ikoné, 81’ Dia su rigore, 84’ Biraghi)

Sampdoria-Torino 0-2 (31’ Buongiorno, 90’+4 Pellegri)

Hellas Verona-Inter 0-6 (31’ aut. Gaich, 36’ Calhanoglu, 37’ Dzeko, 55’ Lautaro Martinez, 61’ Dzeko, 90’ Lautaro Martinez)

Lazio-Sassuolo 2-0 (14’ Felipe Anderson, 92’ Basic)

Milan-Cremonese 1-1 (77’ Okereke, 90’+3 Messias)

Monza-Roma 1-1 (24’ El Shaarawy, 39’ Caldirola)

Giovedì

20.45 Empoli-Bologna (La Penna)

20.45 Udinese-Napoli (Abisso)

Classifica

Napoli 79, Lazio 64, Juventus 63, Inter 60, Atalanta 58, Roma 58, Milan 58, Fiorentina 46, Bologna 45, Torino 45, Monza 45, Sassuolo 43, Udinese 42, Salernitana 34, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Hellas Verona 27, Cremonese 21, Sampdoria 17.

