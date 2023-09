Seconda giornata di campionato e primi big match in programma in Serie A: stasera c’è Roma-Milan, con Lukaku che torna a San Siro (anche se dovrebbe partire dalla panchina). Domani, dopo il Cagliari (in campo alle 18.30), toccherà a Napoli-Lazio, con gli uomini di Sarri ancora a caccia dei primi punti. Chiude il secondo turno Lecce-Salernitana. Ecco il programma completo.

Venerdì

18.30 Sassuolo-Hellas Verona 3-1 (11’ Pinamonti, 56’ Ngonge, 63’ e 73’(R) Berardi)

20.45 Roma-Milan

Sabato

18.30 Udinese-Frosinone

18.30 Bologna-Cagliari

20.45 Napoli-Lazio

20.45 Atalanta-Monza

Domenica

18.30 Torino-Genoa

18.30 Inter-Fiorentina

20.45 Empoli-Juventus

Lunedì

20.45 Lecce-Salernitana

Classifica

Milan 6, Napoli 6, Inter 6, Hellas Verona 6*, Fiorentina 4, Juventus 4, Lecce 4, Atalanta 3, Monza 3, Frosinone 3, Genoa 3, Sassuolo 3*, Salernitana 2, Roma 1, Bologna 1, Cagliari 1, Torino 1, Udinese 1, Lazio 0, Empoli 0.

*una partita in più

© Riproduzione riservata