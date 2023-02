Sarà Davide Massa della sezione di Imperia ad arbitrare Bari-Cagliari sabato alle 14. Il fischietto ligure ha arbitrato per 14 volte i rossoblù dalla stagione 2013/2014. Il bilancio è di 3 vittorie, 4 pari e 7 sconfitte. L’ultima volta in cui Massa ha incrociato i rossoblù è stato a dicembre a Terni, nella sconfitta per 1-0 su rigore contro le Fere. Laureato in giurisprudenza all'Università di Genova, 41 anni, bancario, ha iniziato ad arbitrare nel 2003 in Serie D. Internazionale, dal primo gennaio 2022 è inserito dalla Uefa nella categoria Elite.

Ecco di seguito gli arbitri della 25ª giornata del campionato di Serie B.

Venerdì

Pisa-Venezia (ore 20,30): Paterna di Teramo.

Sabato

Benevento-Brescia (ore 14): Manganiello di Pinerolo.

Cittadella-Reggina (ore 14): Di Bello di Brindisi.

Cosenza-Sudtirol (ore 14): Feliciani di Teramo.

Palermo-Frosinone (sore 14): Ghersini di Genova.

Parma-Ascoli (ore 14): Baroni di Firenze.

Spal-Como (ore 14): Gariglio di Pinerolo.

Bari-Cagliari (ore 16,15): Massa di Imperia.

Perugia-Ternana (ore 16,15): L. Pairetto di Nichelino.

Domenica

Modena-Genoa (ore 16,15): Mariani di Aprilia.

La classifica

Frosinone 54, Genoa 42 (-1), Bari 39, Reggina 39, Südtirol 39, Cagliari 35, Pisa 34, Parma 34, Modena 34, Palermo 34, Ternana 34, Ascoli 29, Venezia 27, Como 27, Cittadella 27, Perugia 26, Brescia 25, SPAL 24, Benevento 23, Cosenza 22.

