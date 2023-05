Il Cagliari va a Cosenza venerdì alle 20.30, per vincere e cercare di prendere al volo l'ultimo treno per il quarto posto. Un traguardo difficile da raggiungere, ma importante: consentirebbe di arrivare ai playoff senza passare per la gara secca dei preliminari. Bisogna fare tre punti. E vedere anche che cosa fanno le altre: in caso di vittoria del Sudtirol, il Cagliari chiuderebbe al quinto o al sesto posto, dipende anche dal risultato del Parma. Calcoli e tabelle ok, ma Ranieri chiede solo due cose: «Determinazione e voglia di fare risultato».

Ma il Cosenza deve provare a salvarsi senza disputare i playout. Il tecnico William Viali suona la carica per spingere i lupi a sbranare i rossoblù: «Per noi non deve essere l’anteprima di uno spareggio – dice – ma un grande finale. Poi nel caso penseremo al resto e a ciò che sarà. A me non piace piangermi addosso e non voglio neppure che ci sia soddisfazione per ciò che abbiamo fatto finora. Dovremo averla a cose fatte, pertanto viviamo questa notte come se non ci fosse un domani».

