«Spero che il Cagliari faccia il Cagliari e che lotti fino all’ultimo, ma sono certo che i ragazzi lo faranno, qualunque risultato arriverà».

E’ questo, in sintesi l’auspicio che Gigi Riva ha espresso a Claudio Ranieri poco più di due ore prima della finale playoff del San Nicola durante una breve chiamata che il presidente onorario del club rossoblù ha voluto fare al tecnico di Testaccio. L’intervento di Gigi Riva e del figlio Nicola è stato determinante, sotto Natale, per convincere Ranieri ad accettare il ritorno alla guida del Cagliari. Ancora una volta, il bomber più prolifico di sempre con il Cagliari e con la Nazionale ci ha visto giusto.

Riva, che non assiste alle partite del Cagliari perché, come ha rivelato a L’Unione Sarda in una recente intervista, «le sento ancora come se dovessi scendere io in campo», è stato avvertito della vittoria grazie alla rete di Pavoletti allo scadere dai figli al termine del match.

(Unioneonline/lopi)

