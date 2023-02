Arrivato sul gong di mercato il 31 gennaio come unico rinforzo invernale della Lazio, Luca Pellegrini non ha ancora conosciuto il campo, ma l'avventura in biancoceleste comincia con gli elogi al tecnico, Maurizio Sarri. Il terzino sinistro, ex tra le altre di Roma, Juve e Eintracht, spiega subito come Sarri sia stato «un fattore ulteriore» per farlo venire alla Lazio.

«Luca è un giocatore giovane, ma di grande esperienza, avendo giocato in 3-4 società importanti del calcio europeo - le parole del direttore sportivo, Igli Tare -. Ricopre un ruolo in cui avevamo una necessità, abbiamo cercato di accontentare l'allenatore. Luca ama tanto questi colori, il suo arrivo vale ancora di più».

«Stimo molto il mister per come vede il calcio, noi calciatori parliamo e tutti mi hanno detto molto bene di lui - ha proseguito il giocatore classe '99 -. Nei due mesi passati alla Juve ho visto un po' del suo metodo, spero che conoscere in anticipo come lavora sia un'arma in più». Tifoso della Lazio dice che «tutto il gruppo è unico». E che «anche un anno e mezzo fa uscì la voce che il club cercava un terzino sinistro, tanto che io feci al mio procuratore la battuta Che facciamo, andiamo?, quindi il focus di venire qui c'è sempre stato». La domanda sul derby è d'obbligo: «Io penso che sia una partita importante, ma che valga tre punti come le altre. Ci saranno emozioni che penso ormai di saper gestire. La Roma è parte del mio passato, come la Juve, il Cagliari e tutte le altre», risponde Pellegrini, che a quasi 24 anni ha già girato tante squadre e conosciuto il calcio tedesco: «Francoforte ho avuto possibilità di vedere un altro tipo di gioco. Venivo da un'idea di gioco prettamente italiana, ma il calcio non è una legge scritta, ci sono vari modi di giocare. Secondo me è un'esperienza che tutti i giovani devono fare, ti apre la testa sulle usanze degli altri Paesi e su come vivono il calcio. Cosa posso dare in più alla Lazio? Faccio fatica a trovare un difetto. Posso portare un po' di energia e buonumore, voglia di far bene e... musica nello spogliatoio, perché quando sono arrivato non c'era».

Quanto alla Nazionale: «E' un sogno di quando si è bambini. Il mio obiettivo principale è la riconferma alla Lazio. L'azzurro è una conseguenza di quello che fai nel club».

© Riproduzione riservata