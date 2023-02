Serie A in campo per la 22esima giornata di campionato. Ecco risultati e marcatori delle partite in programma.

Venerdì

Milan-Torino 1-0 (62’ Giroud)

Sabato

Empoli-Spezia 2-2 (Cambiaghi, Vignato, Verde su rig., Verde)

Lecce-Roma 1-1 (Ibanez, Dybala)

Lazio-Atalanta 0-2 (Zappacosta, Hojlund)

Domenica

Udinese-Sassuolo 2-2 (Udogie, Henrique, Bijol, autogol di Perez)

Bologna-Monza (ore 15)

Juventus-Fiorentina (ore 18)

Napoli-Cremonese (ore 20.45)

Lunedì

Verona-Salernitana (ore 18.30)

Sampdoria-Inter (ore 20.45)

