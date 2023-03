Guerriglia ultras a Napoli. Un gruppo di tifosi dell'Eintracht Frankfurt è entrato a contatto con le forze dell'ordine tra i vicoli di piazza del Gesù.

Fitto lancio di lacrimogeni tra la gente, in fiamme anche un'auto della polizia.

E’ accaduto poco fa e neppure l’enorme mobilitazione delle forze di pubblica sicurezza pare stia riuscendo a limitare la furia degli ultras, tra i più pericolosi d’Europa.

La tensione tra le due tifoserie è molto forte e ci sono oltre 600 tifosi tedeschi in città che stamattina hanno circolato uniti in un enorme gruppo. Sono ottocento gli agenti messi in campo dalla Questura.

Intanto è stato approntato anche un piano sanitario, con il rafforzamento dei mezzi e del personale del 118 e l’ampliamento dell'organizzazione dei pronto soccorso a Napoli. Questo il doppio piano messo in campo dall'Asl Napoli1 per il ritorno degli ottavi di finale di Champion's League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, in programma stasera al Maradona.

