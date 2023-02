Il risultato di Modena-Cagliari è confermato: 2-0 per i gialloblù. E’ stato pubblicato il comunicato del Giudice sportivo, Germana Panzironi: il reclamo del Cagliari non è stato accolto. O meglio: è stato giudicato inammissibile.

Alla fine è arrivata la conferma di quel che esperti e addetti ai lavori prevedevano da giorni. Il ricorso per il giallo della doppia ammonizione a Zappa è stato rigettato. Ma i motivi sono formali.

Nonostante la tesi del Cagliari fosse quella del condizionamento del giocatore, che ha affrontato il resto della partita (sapendo di essere stato ammonito alla fine del primo tempo, cosa invece non accaduta, almeno stando al referto arbitrale) con il timore di vedersi comminato un altro cartellino giallo, e quindi di lasciare il Cagliari in nove, visto che Rog era già stato ammonito, il giudice sportivo non ha ritenuto di far rigiocare la gara. Il ricorso, infatti, non sarebbe stato presentato nei tempi dovuti. Da qui l’inammissibilità (QUI LE MOTIVAZIONI).

La partita quindi è stata omologata sul risultato di 2-0 per i gialloblù, che salgono a 34 punti in classifica, a una lunghezza dai rossoblù, in piena bagarre playoff.

Quella del Cagliari, tuttavia, era tuttavia sembrata fin da subito una provocazione: una forma di protesta estrema per mettere il dito sulla piaga degli errori arbitrali commessi dall’arbitro Perenzoni di Rovereto durante la sfida, a cominciare dall’espulsione di Rog. Errori, in un faccia a faccia nel dopo gara con il presidente Giulini, ammessi dallo stesso designatore Rocchi, in tribuna al “Braglia”. Richiamato anche dai vertici della Lega B a una maggiore attenzione nelle designazioni, soprattutto per quanto riguarda le sfide al vertice.

© Riproduzione riservata