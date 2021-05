Il Cagliari potrebbe festeggiare la salvezza ancora prima di scendere a San Siro.

Già oggi pomeriggio, e a prescindere anche dal risultato del Benevento, che domani alle 15 ospita il Crotone.

Se oggi pomeriggio (sempre alle 15) lo Spezia dovesse vincere lo scontro diretto con il Torino gli uomini di Semplici potrebbero iniziare a pensare alle vacanze, pur dovendo onorare gli ultimi due match per concludere al meglio una stagione che – a parte la strepitosa rimonta delle ultime settimane – è al di sotto delle aspettative.

I liguri vincendo si porterebbero infatti a 38 punti, lasciando il Torino a 35. E anche se il Benevento battesse il Crotone la classifica sarebbe la seguente: Cagliari 36, Torino 35, Benevento 34. E con lo scontro diretto tra granata e campani nell’ultima di campionato vien da sé che mai entrambe le squadre potrebbero raggiungere o superare i rossoblù.

Occhi puntati sul Picco di La Spezia dunque, per festeggiare in anticipo la salvezza. E se dalla Liguria non dovesse arrivare l’atteso risultato si può sperare sempre nel Crotone, penultimo ostacolo del Benevento. In caso di mancata vittoria la squadra di Pippo Inzaghi non potrebbe più agguantare i sardi, che possono contare su 5 punti di vantaggio.

In ogni caso, a prescindere dai risultati degli altri campi, la squadra di Semplici ha il destino nelle sue mani. Basta un punto nelle ultime due partite per ottenere la matematica salvezza. E se non arrivasse a San Siro, con il Milan a caccia dei tre punti che gli garantirebbero la Champions, c’è sempre la possibilità di festeggiare nell’ultima giornata alla Sardegna Arena, dove i rossoblù ospitano un Genoa che ormai non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata