Finisce in goleada il derby della Madonnina, con un Inter strepitosa che rifila una manita al Milan e vola in testa alla classifica. 5-1 per i nerazzurri, nel segno di un Mkhitaryan da urlo: l’armeno confeziona una doppietta, condita da un assist. Nel pomeriggio, Allegri batte Sarri e la Juventus supera la Lazio 3-1, trascinata dai gol dei suoi attaccanti: decisiva una doppietta di Vlahovic e un gol di Chiesa, con in mezzo una perla del solito Luis Alberto a riaprire la gara. Ora, a chiudere il sabato, Genoa-Napoli.

Sabato

Juventus-Lazio 3-1 (10’ Vlahovic, 26’ Chiesa, 64’ Luis Alberto, 67’ Vlahovic)

Inter-Milan 5-1 (5’ Mkhitaryan, 38’ Thuram, 57’ Leao, 69’ Mkhitaryan, 79’ rig. Calhanoglu, 90’+3’ Frattesi)

20.45 Genoa-Napoli (Fabbri)

Domenica

12.30 Cagliari-Udinese (Doveri)

15.00 Frosinone-Sassuolo (Prontera)

15.00 Monza-Lecce (Marinelli)

18.00 Fiorentina-Atalanta (Pairetto)

20.45 Roma-Empoli (Sacchi)

Lunedì

18.30 Salernitana-Torino (Giua)

20.45 Hellas Verona-Bologna (La Penna)

Classifica

Inter 12*, Juventus 10*, Milan 9*, Lecce 7, Atalanta 6, Napoli 6, Hellas Verona 6, Fiorentina 4, Frosinone 4, Bologna 4, Torino 4, Lazio 3*, Sassuolo 3, Genoa 3, Monza 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0.

*una partita in più

