Leonardo Semplici ce l’ha fatta. Finalmente è tornato in pista: in Serie A, dove voleva tornare. Dove meritava di stare dopo la miracolosa salvezza con il Cagliari. Per lui c’è lo Spezia.

Ha dovuto aspettare per due campionati, più di un anno e mezzo, per trovare una panchina. Ed è chiamato a una nuova impresa, non disperata come quella compiuta in Sardegna, ma di sicuro difficile.

La carriera di Semplici è sempre stata un saliscendi. Che ha avuto dei picchi verso l’alto quasi miracolosi (come il doppio salto dalla Serie C alla A con la Spal e, appunto, la salvezza con i rossoblù) dopo una lunga gavetta nelle categorie inferiori e alla guida delle giovanili della Fiorentina. Ex difensore semiprofessionista (nel 1988-’89 indossò in Serie C2 pure la maglia del Sorso), il nuovo tecnico dello Spezia ha 55 anni: se non avesse deciso di dedicarsi al calcio, avrebbe affiancato il padre nella gestione della ditta di pellami di famiglia, a Firenze.

Uomo di campo, cura l’eleganza nel vestire da quando si racconta - un dirigente viola, che lo convocò in sede per fargli firmare il contratto, lo redarguì, trovandoselo davanti in t-shirt: «La prossima volta», lo ammonì, «indossi almeno una camicia». Questione di stile, si dirà. E Semplici si è adeguato in fretta. Ma se l’abito non sempre fa il monaco, lui ha cercato di smentire l’adagio coni risultati.

Prima della Primavera della Fiorentina ha allenato Sangimignano, Valdarno (che in quattro stagioni ha portato dall’Eccellenza alla C), Arezzo (nel 2009-’10 ha centrato i playoff per la B) e Pisa (dove ha chiuso con l’esonero). Dopo l’esperienza viola, tra il 2014 e il 2020, è salito con la Spal dalla C alla A, salvandola nel 2019. Quindi, nel 2021, il miracolo con il Cagliari. Vanta 118 panchine in Serie A, appena 19 (7 vittorie, altrettante sconfitte e 5 pareggi impiegando 34 giocatori) con il Cagliari, dove sperava di fare il salto in avanti definitivo. Invece ha dovuto aspettare per quasi un anno e mezzo una chiamata dalla Serie A: c’è lo Spezia da salvare.

