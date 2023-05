Si è tenuta oggi l'Assemblea della Lega Serie B, in cui è stato deliberato il riconoscimento dell'associazione - che, spiegano dalla Lega di B, è passata da soggetto privato non riconosciuto a soggetto riconosciuto - una decisione "che garantirà alla Lega un nuovo posizionamento sul mercato, con rating di sostenibilità di maggiore interesse nei confronti di istituzioni, stakeholder e sponsor".

In apertura si è tenuto un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione che ha colpito in questi giorni l'Emilia-Romagna, tragedia per la quale l'Assemblea ha deliberato un contributo di 60.000 euro ed, inoltre, comunicato l'attivazione di una raccolta fondi, attraverso la propria Impresa Sociale B FOR People in aiuto delle popolazioni colpite da questo drammatico evento. Il presidente Mauro Balata ha poi dato il benvenuto al nuovo giudice sportivo Ines Pisano, e rivolto i complimenti, unitamente agli altri club, alle neopromosse in Serie A Frosinone e Genoa. Passando alla trattazione delle tematiche all'ordine del giorno, è stato deliberato - si legge in una nota della Lega di B - il riconoscimento dell'associazione, "un passaggio importante, da alcuni club definito epocale, che comporta esiti significativi, a partire dalla responsabilità patrimoniale sino alla trasparenza dei processi aziendali e della governance, con conseguente adeguamento dei requisiti di onorabilità, compatibilità ed eleggibilità per il presidente e i componenti il consiglio direttivo. Tale passaggio ha spiegato Balata si pone come parte di un percorso, volto a strutturare la Lega B come ente certificato dal punto di vista dell'impegno in ambito ambientale, sociale, e di Governance. La certificazione ESG consentirà alla Lega di raggiungere importanti obiettivi di posizionamento sul mercato, con rating di sostenibilità di sicuro interesse nei confronti di tutti i soggetti esterni, istituzioni, stakeholder e sponsor".

