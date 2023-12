Prima delusione stagionale per l’Inter: la squadra di Simone Inzaghi è fuori dalla Coppa Italia, competizione che ha vinto nelle ultime due stagioni. È la seconda grande sorpresa degli ottavi di Coppa, dopo quella del Napoli umiliato dal Frosinone (0-4 al Maradona).

A San Siro passa il Bologna ai tempi supplementari. Entrambe le squadre lasciano in panchina diversi giocatori: l’Inter domina il secondo tempo ma non segna, Lautaro sbaglia un rigore al 65’ e si arriva al termine dei tempi regolamentari sullo 0-0, con entrambi gli allenatori che nel frattempo hanno messo in campo alcuni titolarissimi lasciati a riposo.

Al 2’ del primo tempo supplementare neroazzurri in vantaggio con colpo di testa vincente di Carlos Augusto su corner calciato da Dimarco. Ma nel secondo tempo supplementare si scatena Joshua Zirkzee, una delle più belle novità di questo campionato. L’attaccante olandese serve due assist al bacio e spedisce il Bologna in paradiso.

Al 112’ su corner da destra, con la palla che sembra destinata ad uscire, si inventa un tacco geniale per Beukema che batte Audero. Quattro minuti dopo supera Acerbi con un tunnel a centrocampo e lancia Ndoye, che supera Audero con un bel colpo sotto e firma il 2-1.

Il Bologna, già in zona Champions, va dunque ai quarti di finale di Coppa, dove affronterà la Fiorentina, e si conferma la più bella sorpresa di questa stagione. L’Inter si lecca le ferite, letteralmente: perché Lautaro accusa un risentimento ai flessori ed esce anzitempo dal rettangolo di gioco, è in dubbio per la sfida di sabato con il Lecce.

(Unioneonline/L)

