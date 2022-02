La Serie A torna in campo per la 25esima giornata di campionato, sesta del girone di ritorno. Occhi puntati su due big match che vedono incrociarsi 4 delle prime 5 in classifica, Napoli-Inter e Atalanta-Juventus.

Ecco il quadro delle partite, con risultati e marcatori.

Sabato

Lazio-Bologna 3-0 (Immobile su rig., Zaccagni, Zaccagni)

Napoli-Inter

Torino-Venezia

Domenica

Milan-Sampdoria

Empoli-Cagliari

Genoa-Salernitana

Verona-Udinese

Sassuolo-Roma

Atalanta-Juventus

Lunedì

Spezia-Fiorentina

(Unioneonline)

