Le squadre di Serie A tornano in campo per la 22esima giornata di campionato, terza del girone di ritorno. E lo fanno con gli stadi più vuoti: per questa e per la prossima giornata infatti, salvo proroghe, sono ammessi massimo 5mila spettatori, a prescindere dalla capienza degli stadi.

Ecco il quadro delle partite, con risultati e marcatori.

Sabato

Sampdoria-Torino 1-2 (Caputo, Singo, Praet)

Salernitana-Lazio 0-3 (Immobile, Immobile, Lazzari)

Juventus-Udinese 2-0 (Dybala, McKennie)

Domenica

Sassuolo-Verona 2-4 (Caprari, Barak, Scamacca, Barak su rig., Defrel, Barak)

Venezia-Empoli

Roma-Cagliari

Atalanta-Inter

Lunedì

Bologna-Napoli

Milan-Spezia

Fiorentina-Genoa

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata