Mentre Claudio Ranieri domenica pomeriggio ha assistito al derby del “Franchi” tra Fiorentina ed Empoli, ricevendo un lungo applauso da parte dei suoi ex tifosi viola, domani dovrebbe arrivare l’ufficialità della squalifica per un turno dell’attaccante Lapadula.

Il bomber, espulso a Bari dopo il doppio giallo, non giocherà al “Penzo” di Venezia contro i lagunari.

Emergenza nell’emergenza dunque in attacco, dove bisognerà capire se il tecnico di Testaccio darà fiducia a Prelec in coppia con Mancosu, oppure a Luvumbo. E se confermerà il 4-4-1-1 di Bari, questa volta per cercare di conquistare i tre punti.

Di sicuro, Ranieri recupererà Altare in difesa, che sabato ha scontato il turno di squalifica.

Nel frattempo, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio ad Assemini. A dirigere l’allenamento è Paolo Benetti, vice di Ranieri, che ieri ha partecipato alla cerimonia per la Panchina d’oro.

