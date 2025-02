Secondo impegno casalingo di fila per la Torres che domenica ospita il Gubbio al “Vanni Sanna” con inizio alle 15. Il tecnico Alfonso Greco dice: “Altra tappa importante, affrontiamo una buona squadra, hanno una filosofia di gioco non proprio difensiva, faranno una partita molto aggressiva e non possiamo permetterci cali di concentrazione”.

La squadra sassarese sarà priva del difensore Dametto, dell'esterno destro Zecca, del trequartista Mastinu e della punta Scotto. In compenso è a disposizione il nuovo acquisto: il trequartista Carboni, sul quale il mister rossoblù spende parole importanti: “Carboni è un ragazzo molto interessante, lo stiamo conoscendo per capire dove sfruttarne al meglio le caratteristiche, è un ragazzo di prospettiva che si sta integrando nel nostro gruppo, ha qualità, vede calcio, avremo bisogno di lui”.

I rossoblù all'andata hanno vinto 2-1 con reti di Fischnaller e Mercadante, l'ex di turno, che infatti non festeggiò in campo.

