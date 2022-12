Vietato perdere sul campo della Carrarese. Domani alle 14.30 si gioca un turno sfavorevole sulla carta, perché se la Torres è impegnata sul campo della terza in classifica, le concorrenti alla salvezza diretta si affrontano tra di loro, quindi inevitabilmente faranno punti: Imolese-Vis Pesaro e Olbia-Recanatese le gare in questione. I tre punti di vantaggio sulla zona playout diminuiranno se la squadra sassarese non conquista almeno un punto.

I rossoblù di Greco non vincono da quattro giornate: dopo aver battuto l’Aquila Montevarchi hanno ottenuto due pareggi in trasferta (Rimini e Ancona) e sono stati sconfitti in casa da Reggiana e Fiorenzuola.

Per il match di domani la Torres recupera in attacco Diakite, che ha scontato la squalifica, ma perde il difensore Dametto. Dovrebbe sostituirlo Riccardo Pinna visto che Lombardo è ancora out per problemi fisici.

