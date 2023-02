La Superlega lancia il suo nuovo progetto. Aspettando la sentenza della Corte Ue sul ricorso, oggi infatti sono stati presentati i dieci principi su cui A22, la società che promuove la stessa Superlega, punta come base fondamentale della nuova competizione.

Partendo da un concetto decisamente diverso rispetto al recente passato: «C'è un messaggio chiave che mandiamo a tutti: non ci saranno più membri permanenti, vogliamo puntare sulla meritocrazia» ha spiegato l'ad di A22 Bernd Reichart in una intervista all'Ansa. «Abbiamo imparato dal dibattito che ha riguardato la proposta iniziale della Superlega. Il merito sportivo è uno dei principi fondamentali. Sia i club sia i tifosi vogliono una competizione attraente e competitiva».

Nei dieci principi vengono sottolineati diversi temi, a partire appunto dalla meritocrazia al fatto che i tornei nazionali rimarranno la base del calcio, passando per regole finanziarie più stringenti, lo sviluppo del calcio femminile e un aumento dei contributi di solidarietà. Il progetto prevede un campionato europeo aperto, con più divisioni e 60/80 club partecipanti qualificati in base ai tornei nazionali e un minimo di 14 partite garantite. «La Superlega non è un format ma un progetto, che include le misure e le contromisure per affrontare i problemi che vediamo nel mondo del calcio», ha aggiunto Reichart. «Ora è tempo di mostrare un pochino meglio la direzione che stiamo seguendo. A ottobre abbiamo iniziato un dialogo con gli stakeholders, soprattutto i club, e sono emersi tre problemi principali: il disequilibrio competitivo, l'instabilità economica e la governance».

Da qui è partito lo sviluppo dei dieci punti presentati oggi, in un progetto che ruota in parte anche al dominio della Premier League. «Credo che le recenti evoluzioni che mostrano il dominio della Premier League non preoccupano solo i club ma anche i tifosi», ha proseguito Reichart. Potranno partecipare anche le squadre inglesi? «Certo, non è un progetto esclusivo. Le regole su cui si baserà la competizione dipenderà dai giudizi dei tribunali di Madrid e in Lussemburgo, il progetto sarà legati ai 27 Paesi dell'Ue ma sarà aperto a tutti i territori europei».

Il giudizio della Corte Ue sarà comunque decisivo. «Ho fiducia che saranno analizzati e valutati i diversi conflitti di interessi che la Uefa ha visto che allo stesso tempo è regolatore, gatekeeper e operatore commerciale in unico organo di governo», ha spiegato l'ad di A22. «Regole finanziarie più stringenti? Uno degli obiettivi è fare in modo che l'ecosistema calcistico viva in base alle proprie risorse e non sia dipendente dalle quantità di soldi enormi spendibili che arrivano da fuori».

Nessuna preoccupazione, poi, da parte di Reichart per quanto riguarda la situazione legata alla Juventus, uno dei tre club che principalmente spingono per il progetto Superlega. «Preoccupato? No, io continuerò a lavorare insieme ai rappresentanti della Juventus in maniera molto costruttiva e produttiva».

