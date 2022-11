Il Consiglio direttivo di Lega Serie B ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2021/22 illustrato dal presidente Mauro Balata, con particolare apprezzamento da parte dei consiglieri per l'incremento dei ricavi, il contenimento delle spese e la chiarezza espositiva.

Ora il documento arriverà nell'assemblea del 2 dicembre per l'approvazione definitiva. Sempre il direttivo ha affrontato una serie di riforme strutturali per il rilancio del calcio italiano, ritenute necessarie e non più rinviabili, tra le quali la riforma dei campionati, tema di cui è stato chiesto al presidente federale Gabriele Gravina l'inserimento nell'Ordine del giorno del prossimo Consiglio federale.

Il percorso riformatore dovrà tuttavia ricomprendere anche altre tematiche di particolare urgenza, quale il contenimento dei costi da perseguire anche attraverso una maggiore flessibilità contrattuale, nonché una diversa configurazione dei rapporti con le altre Leghe.

È stata, inoltre, valutata e apprezzata la proposta pervenuta da un player di livello internazionale, a testimonianza ancora una volta dell'appeal della Lega e del campionato di B.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata