Storico ingresso in una finale di coppa europea per la Dinamo Lab. La squadra allenata da Bisin supera Reggio Calabria 68-56 e si guadagna il pass per la Turchia dove si disputerà la finale dell'EuroCup 3.

Rispetto alla gara giocata ieri e vinta agevolmente 73-38, questa volta è stata battaglia autentica. primo quarto molto contratto da parte della squadra sassarese che finisce sotto: 14-17. Nella seconda frazione Berdun sale in cattedra e trascina i suoi con 22 punti (alla fine saranno 33) e al riposo il punteggio è di 36-24.

Non è finita, perché Salmi spinge Reggio Calabria alla rimonta con sorpasso (40-41) ma la Dinamo Lab reagisce e nell'ultima frazione Berdun e De Miranda sono mattatori.

Il tabellino della Dinamo Lab: Esteche 2, Spanu 4, Diene 6, De Miranda 14, Berdun 33, Poggenwish 7, Sjostrom, Lindblom 2, Quaranta. All. Bisin.

