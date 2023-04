Juventus e Inter si trovano per il terzo anno consecutivo a sfidarsi in Coppa Italia e stavolta, in palio, c'è un pass per la finalissima a Roma. Domani, allo Stadium, va in scena la gara di andata delle semifinali.

Fischio d’inizio alle 21, arbitra Davide Massa di Imperia.

Per l'altra semifinale di andata di Cremonese-Fiorentina, mercoledì 5 aprile alle 21, è stato designato Maurizio Mariani di Aprilia.

