L’Inter ha battuto il Porto a San Siro per 1-0, grazie a una rete di Lukaku, nel match di andata degli ottavi di Champions. Decisivo l’assist di Barella: l’attaccante belga ha colpito di testa cogliendo il palo e, sulla respinta, ha siglato la rete che ha deciso il match all’86’, dopo che i portoghesi erano rimasti in dieci per l’espulsione di Otavio.

Lukaku è subentrato a Dzeko, che ha avuto un momento di stizza al momento della sostituzione. Ma tutto si è ricomposto subito. Come è rientrata la tensione emersa a Genova tra il numero 90 e Barella: dopo la rete, il centravanti ha indicato l’ex rossoblù ed è corso ad abbracciarlo, ovviamente ricambiato.

Partita scorbutica: il Porto ha avuto le sue occasioni (in una stessa azione Onana ha compiuto tre miracoli su tiri distanza ravvicinata), anche se il possesso di palla è stato saldamente nelle mani dell’Inter (60 a 40 per cento). Ha tirato quattro volte nello specchio come l’Inter, anche se in porta i nerazzurri hanno tirato 18 volte e il Porto 10.

Con il successo della squadra di Inzaghi, che si somma a quelli di Milan e, soprattutto, del Napoli, l’andata degli ottavi di Champions segna uno storico e inatteso en plein delle squadre italiane.

(Unioneonline/lopi)

