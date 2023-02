Insulti sessisti all’arbitra e, subito dopo, si dimette. Nel frattempo, il giudice sportivo lo squalifica fino al 31 marzo.

Protagonista in negativo della vicenda è l’ex giocatore del Cagliari Tiziano De Patre, 55 anni, ormai ex allenatore degli abruzzesi. Dopo la partita del girone F di Serie C tra il San Nicolò Notaresco e la Cynthialbalonga, persa dai suoi per 3-0, si sarebbe rivolto, benché trattenuto da altri tesserati del Notaresco, alla direttrice di gara Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto “brandendo una sedia e rivolgendole espressioni offensive implicanti discriminazioni per motivi di sesso”.

Rivolgendosi all’arbitra – riferiscono i media locali – avrebbe detto: “Sei una donna, non capisci niente di calcio”. Il presidente del Notaresco Luigi Di Battista, dopo aver accettato le dimissioni di De Patre, ha spiegato in una nota di ritenere doveroso porgere le proprie scuse all'arbitra.

