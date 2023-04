Serie A in campo per la 30esima giornata. Ecco il quadro delle partite in programma, con risultati e marcatori.

Venerdì

18.30 Cremonese-Empoli 1-0 (4’ Dessers)

20.45 Spezia-Lazio 0-3 (36’ rig. Immobile, 52’ Felipe Anderson, 89’ Marcos Antonio)

Sabato

15.00 Bologna-Milan 1-1 (1’ Sansone, 40’ Pobega)

18.00 Napoli-Hellas Verona 0-0

20.45 Inter-Monza 0-1 (78’ Caldirola)

Domenica

12.30 Lecce-Sampdoria 1-1 (31’ Ceesay, 75’ Jesè Rodriguez)

15.00 Torino-Salernitana 1-1 (9’ Vilhena, 57’ Sanabria)

18.00 Sassuolo-Juventus (Rapuano)

20.45 Roma-Udinese (Giua)

Lunedì

20.45 Fiorentina-Atalanta (Guida)

Classifica

Napoli 75, Lazio 61, Roma 53*, Milan 53, Inter 51, Atalanta 48*, Juventus 44* (-15), Bologna 44, Fiorentina 41*, Udinese 39*, Torino 39, Monza 38, Sassuolo 37*, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26*, Hellas Verona 22, Cremonese 19, Sampdoria 16.

*una partita in meno

