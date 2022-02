Dopo la sosta per lo stage della Nazionale in vista dei playoff Mondiali torna in campo la Serie A.

Siamo alla 24esima del campionato, quinta del girone di ritorno.

Ecco il quadro delle partite, con risultati e marcatori.

Sabato

Roma-Genoa 0-0

Inter-Milan 1-2 (Perisic, Giroud, Giroud)

Fiorentina-Lazio 0-3 (Milinkovic Savic, Immobile, aut. Biraghi)

Domenica

Atalanta-Cagliari 1-2 (Pereiro, Palomino, Pereiro)

Bologna-Empoli 0-0

Sampdoria-Sassuolo 2-0 (Caputo, Sensi)

Venezia-Napoli 0-0

Udinese-Torino

Juventus-Verona

Lunedì

Salernitana-Spezia

