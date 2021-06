Ritorna il pubblico al “Vanni Sanna” ma viene deluso dalla prestazione confusionaria della squadra sassarese che spreca l'opportunità di festeggiare la salvezza. Nola e Afragolese infatti perdono, quindi coi tre punti sarebbe stata permamenza in serie D. Vince invece il Lanusei 3-1 giovandosi degli errori di una Torres che commette troppi errori tattici e tecnici.

Ora per salvarsi i rossoblù di Giorico devono espugnare Muravera nell'ultima giornata del campionato.

Al 7' l'attaccante argentino si fa perdonare: riceve in area centralmente da La Vigna e fa secco la Gorga. Il vantaggio dura appena quattro minuti perché su corner sinistro Arvia sottorete piazza la zampata. Non solo, al 15' su un calcio d'angolo della Torres battuto male esce fuori il Lanusei che lancia Varela da centrocampo e scatta vanamente inseguito dai difensori, quindi mette dentro per il vantaggio ospite.

Intorno al 20' riceve Mascia in area ma è troppo decentrato e il suo tiro finisce sull'esterno della rete. Ancora Mascia sulla fascia destra al 28', resiste alle spinte e mette in mezzo ma ci sono troppi difensori del Lanusei. Alla mezzora uscita avventurosa del portiere, Melli tenta un pallonetto ma un difensore sventa quasi sulla linea.

Al 33' clamoroso errore di Vavassori con retropassaggio molle al portiere senza accorgersi di Varela, che intercetta e va via, viene atterrato: rigore. Se ne incarica Attili che batte forte a sinistra, ma Frasca ci arriva e neutralizza.

Prima dell'intervallo Giorico toglie il difensore Rutjens e mette la punta Battista per giocare col tridente. La Torres si lamenta al 41' per un fallo su Mascia in area. Subito dopo Battista riceve in area, tira, palla respinta e Cristaldi da pochi passi non riesce a calciare per il pareggio. Si chiude con Cristaldi che serve Battista in corsa, ma il rasoterra finisce mezzo metro a lato.

La ripresa si apre con Battista che riceve a destra, converge e tira: fuori.

Al 56' Mascia scatta velocissimo a sinistra, cerca di rientrare e tira: palla sull'esterno rete. Su angolo incornata di vavassori e La Gorga alza sopra la traversa. Sull'angolo al volo Melli e La Gorga compie un miracolo.

All'84' Battista tenta una spettacolare rovesciata: mezzo metro alta.

All'86' un altro pasticcio difensivo e Varela serve Attili che segna il 3-1 per gli ospiti.

La rete di Tedesco è inutile perché subito dopo c'è il triplice fischio.

