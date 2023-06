Colpo grosso del Tottenham che sta chiudendo l’acquisto dall’Empoli del portiere Guglielmo Vicario. Sarà proprio l’ex rossoblù l'erede di Lloris.

La società inglese, per il ventisettenne portiere friulano, spenderà qualcosa come 19 milioni, su cui l'Empoli ha avuto l'intuizione di puntare due stagioni fa dopo il ritorno in Serie A.

Dalla vendita di Vicario il Cagliari incasserà un ulteriore dieci per cento (1.9 milioni) oltre alla cifra già spesa dal presidente dell’Empoli Corsi per riscattarlo dal Cagliari, poco più di 7 milioni di euro.

