Pesante sconfitta per la Juventus in Champions League.

La trasferta inglese contro il Chelsea finisce infatti 4-0 per i Blues, che a una partita dalla fine della fase a gironi agguantano i bianconeri a quota 12 in testa alla classifica del gruppo H. La differenza reti, però, al momento premia i campioni in carica.

Le reti inglesi portano la firma di Chalobah, James, Hudson-Odoi e Werner, che realizza il poker in pieno recupero.

Nel gruppo F spettacolare 3-3 fra Young Boys e Atalanta. Passano in vantaggio i nerazzurri con Zapata, ma la squadra elvetica pareggia grazie a Siebatcheu. Nella ripresa nuovo vantaggio della Dea con Palomino, ma gli svizzeri riequilibrano e addirittura passano in vantaggio, grazie ai gol di Sierro e Hefti. La rete del pari arriva grazie a Muriel a due minuti dal 90’.

L’Atalanta sale così a 6 punti e mantiene due lunghezze di distanza proprio dallo Young Boys, ma deve inseguire nel gruppo F il Villareal a quota 7, secondo dietro la capolista Manchester United a quota 10.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata