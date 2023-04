Il campionato di Serie B della prossima stagione agonistica, 2023-'24, comincerà sabato 19 agosto.

C’è ovviamente la possibilità che la partita inaugurale del torneo si possa «disputare, in anticipo, venerdì 18 agosto 2023», come è scritto in comunicato diffuso dalla lega di Serie B.

La data d'inizio è stata stabilita «a seguito della delibera assembleare del 22 febbraio», è precisato nella nota.

