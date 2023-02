Non accadeva da tre anni che due gemelli andassero a segno nella stessa giornata del campionato di Serie B.

In ogni caso è accaduto appena in quattro occasioni in cadetteria.

Ieri è accaduto ai gemelli Niccolò ed Edoardo Pierozzi, andati entrambi a segno rispettivamente in Como-Cosenza 5-1 e Reggina-Modena 2-1.

I due ragazzi, 21 anni, fiorentini, stanno completando il loro percorso di crescita in B. E ieri, nel dopo gara su Sky, hanno avuto il loro momento di notorietà.

(Unioneonline/lopi)

