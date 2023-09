Terza giornata di campionato e primi big match in programma in Serie A: il Milan espugna l’Olimpico con le reti di Giroud e Leao, nonostante il rosso a Tomori, per la Roma esordio di Lukaku, subentrato nel secondo tempo. Berardi rientra e trascina il Sassuolo alla vittoria contro il Verona. Sabato, dopo il Cagliari (in campo alle 18.30), toccherà a Napoli-Lazio, con gli uomini di Sarri ancora a caccia dei primi punti. Chiudono Empoli-Juve e Lecce-Salernitana. Ecco il programma completo.

Venerdì

18.30 Sassuolo-Hellas Verona 3-1 (Pinamonti, Ngonge, Berardi, Berardi su rig.)

20.45 Roma-Milan 1-2 (Giroud su rig., Leao, Spinazzola)

Sabato

18.30 Udinese-Frosinone

18.30 Bologna-Cagliari

20.45 Napoli-Lazio

20.45 Atalanta-Monza

Domenica

18.30 Torino-Genoa

18.30 Inter-Fiorentina

20.45 Empoli-Juventus

20.45 Lecce-Salernitana

Classifica

Milan 9*, Napoli 6, Inter 6, Hellas Verona 6*, Fiorentina 4, Juventus 4, Lecce 4, Atalanta 3, Monza 3, Frosinone 3, Genoa 3, Sassuolo 3*, Salernitana 2, Roma 1*, Bologna 1, Cagliari 1, Torino 1, Udinese 1, Lazio 0, Empoli 0.

*una partita in più

